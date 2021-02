El presidente de Tigres, Alejandro Rodríguez, dijo que en su equipo no hay censura después de lo que declararon los jugadores argentinos Guido Pizarro y Nahuel Guzmán; aseguró que el cuadro “Felino” representa a la CONCACAF y a México en el Mundial de Clubes, pero también indicó que percibe algo de envidia.

“Y un equipo mexicano que nos llena de orgullo que sea Tigres es el representante de la CONCACAF y eso para nosotros implica también el hecho de que estamos en cierta manera representando a todo México porque yo siempre he dicho y no han mencionado la palabra pero para mi la envidia es una enfermedad del alma y nosotros no le enviamos a nadie ni tratamos de parecernos a nadie simplemente hacemos un gran esfuerzo”

Indicó que el francés André Pierre Gignac ya está recuperado de su lesión y listo para jugar el jueves cuando enfrenten al Ulsa Hiundai de Corea. (Por Manuel Trujillo Soriano)