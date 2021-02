Diez días después de que informara que dio positivo a Covid, el presidente Andrés Manuel López Obrador emitió un mensaje a través de sus redes sociales, para informar que ya está recuperado.

“Que me hicieron la prueba de antígeno hoy por la mañana y salí negativo. Desde luego, todavía tengo que esperar unos días más, pero ya estoy bien de salud, me estoy recuperando del Covid. No voy a dejar de agradecer a todas y todos ustedes, mexicanos y también extranjeros que se preocuparon por mi salud”.

Dijo tener fe y confianza en que México saldrá pronto de las crisis sanitaria y económica, y como ejemplo de recuperación, informó que en los primeros tres días de febrero se crearon 330 mil empleos, en tanto que, en enero, el consumo interno alcanzó 125 mil millones de pesos, es decir, 10 mil millones más que en el mismo mes del 2020. (Por Arturo García Caudillo)