Las pensiones doradas de Ipejal no son el problema sino las malas inversiones de los últimos años, asevera José María Martínez, quien este lunes rindió protesta como parte de la nueva legislatura local que entrará en funciones a partir del primero de noviembre.

“El problema real son las inversiones que ha hecho el Consejo de Inversiones de Pensiones del Estado particularmente usted ya ha señalado a muchos de ellos Avengoa, TMM, Chalacapetec, en fin, estas inversiones que no han dado los frutos que se esperaban por parte del Consejo de Pensiones y hoy tenemos unos pasivos de alrededor de 22 mil millones de pesos”.

José María Martínez, blanco de la polémica por la pensión dorada que recibirá, sostiene que no es tanto porque no será de 108 mil pesos mensuales, sino de 104 mil.

Insiste en que cumplió todos los requisitos luego de 30 años de servicio.

Tiene 49 años de edad (Por Gricelda Torres Zambrano)