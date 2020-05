El próximo sábado se define al campeón de la Liga de Nicaragua, uno de los cinco torneos en todo el mundo que no paró tras la pandemia del coronavirus. El Real Estelí visita al Managua con empate a un gol en el global, pero el juego va sin aficionados por prevención.

El jalisciense Manuel “Meño” Rosas, va por su noveno título de campeón en esa liga con el Estelí y aunque estaba lesionado, dice que se recupera para poder jugar esa final.

“Gracias a Dios estoy mucho mejor, me golpearon y me voltee el tobillo, así estuve jugando. El juego va a estar cerrado, final de visita estar bien concentrados y aprovechar as oportunidades, en casa pudimos terminar con ventana y no pudimos”.

Lo malo dijo el Meño Rosas, que ningún familiar podrá acompañarle ya que no alcanzaron a realizar el viaje por la crisis del Covid 19.

“No tengo familia acá, acá vivo solo mi familia están por venirse mis padres mi hermana, pero esto se frenó un poco. Una vez terminado el torneo no creo ir por la situación está cerrado el aeropuerto y una vez que pase esto ver si pueden venir o yo voy a visitarlos”.

El Meño Rosas quien es ya jugador naturalizado nicaraguense lleva 8 titulos de liga al momento con el Real Estelí. (Por Martín Navarro Vásquez)