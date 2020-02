Por primera vez en Guadalajara, el cantante Manuel Carrasco, ofreció un concierto parte de la gira “La cruz del mapa 2020”.

Emocionado, el español dijo sentirse como en casa y agradeció la calidez con la que fue recibido por el público en el Teatro Diana:

“De verdad en serio, estoy muy feliz de estar, aquí siempre la primera vez es muy especial porque no se olvida en la vida y os los digo de corazón, no esperaba esta bienvenida, estoy muy feliz”.

Manuel Carrasco, junto con los seis músicos que lo acompañaron, no escatimó energía ni emotividad en su presentación y en canciones como “Que nadie”, “Ya no”, “Uno x uno” “Qué bonito es querer”, entre otras.

Manuel Carrasco continuará su gira por México para luego visitar el Sur del continente. (Por Claudia Arellano Estrada)