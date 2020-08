El que está bien con su conciencia no tiene nada que temer, y si alguien se siente ofendido, que demande, dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, respecto de las reacciones de los mencionados en la denuncia de Lozoya ante la Fiscalía General de la República.

“Yo les diría que el que está bien con su conciencia no tiene nada que temer. El tribunal que juzga a los seres humanos, a las mujeres, a los hombres, a los dirigentes sociales, políticos, es el tribunal de la conciencia de cada quién. Entonces, el que nada debe, nada teme. Si no participaron, si no recibieron dinero, pues que no se preocupen, no les va a pasar nada, y si están siendo difamados, que presenten denuncias por daño moral. Nosotros no estamos persiguiendo a nadie”.

Mencionó que, de llegar a comprobarse los dichos del ex director de Pemex, el daño a la hacienda pública habrá sido mucho. (Por Arturo García Caudillo)