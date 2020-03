A pesar de la contingencia por el Covid-19, el rastro de Guadalajara no cesará operaciones para no impactar el abasto de cárnicos a nivel regional. No obstante, se incrementaron los filtros sanitarios para evitar la contaminación de los productos o afectaciones a la plantilla laboral.

Comenta las acciones el Director del Rastro Municipal de Guadalajara, José Ángel González Aldana.

“Tenemos cuatro entradas al rastro municipal y en cada una hemos establecido un filtro sanitario que principalmente consiste todo el ingreso, todas las personas que ingresan al rastro, en cualquiera de los cuatro puntos debe ser detectada su temperatura, por termómetros que tenemos en cada una de las puertas”.

Además de las medidas para los trabajadores, también se incrementaron los filtros para los animales que llegan a ser sacrificados. (Por Héctor Escamilla Ramírez)