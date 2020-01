El Real Madrid derrotó por 3-1 al Valencia en Arabia Saudita y disputará la final de la Súper copa de España.

Con gol olímpico de Toni Kroos y anotaciones de Isco y Luka Modric, los “Merengues” sacaron el triunfo y el defensa del equipo “Merengue” Dani Carvajal dijo que le da igual el rival que les toque y aprobó el nuevo formato del torneo.

“A mí me apetece levantar la Copa no me apetece otra cosa es un formato diferente un formato que creo yo le da un poquito más de valor a esta Súper Copa que sea un poquito más difícil conseguirla, es algo diferente pero al final creo que lo explicó el presidente el tema económico al final va a ayudar a ese futbol base a ese futbol de segunda B de tercera y si por hacer un viaje una semana al año a esos equipos vamos a echarles una mano porque no hacerlo”.

El domingo en la final el Real Madrid enfrentarán al ganador del duelo que disputarán este jueves, el Barcelona y el Atlético de Madrid. (Por Manuel Trujillo Soriano)