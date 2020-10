El Real Madrid sacó la casta para evitar en los últimos minutos lo que parecía su segunda derrota al hilo en la Champions League al rescatar empate 2-2 en su visita al Borussia Monchengladbach, el equipo alemán se fue al frente con doblete de Marcus Thuram y los “Merengues” rescataron la igualada con goles de Benzema al 87 y Casemiro al 93.

El Atlético Madrid con el mexicano Héctor Herrera de titular y jugando 82 minutos, derrotó por 3-2 al Salzburgo.

En tanto, el Porto aprovecho el jugar en casa para vencer por 2-0 al Olympiakos, el “Tecatito” Corona inicio de titular con los Dragones y fue sustituido al minuto 69.

Por su parte el Ajax no aprovechó la ventaja de 2-0 que tomo desde el primer tiempo y al final se tuvo que conformar con empate 2-2 en su visita al Atalanta, el mexicano Edson Álvarez se quedó en la banca.

Finalmente el delantero portugués de la Juventus, Cristiano Ronaldo, no podrá jugar este miércoles frente al Barcelona en la Champions, tras dar positivo nuevamente a COVID-19 en la prueba PCR, y aunque sigue sin síntomas y aislado, todavía no supera la enfermedad, por lo que no se podrá dar el tan esperado duelo entre Cristiano-Messi.

(Por Manuel Trujillo Soriano).