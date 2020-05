El ex jugador de Atlas, Puebla, León Y Morelia, Cristian Valdez, nacido en Mazatlán, asegura que el proyecto de futbol que va a iniciar este año en ese puerto de sinaloa, sí puede dejar identidad y mantenerse por muchos años, siempre y cuando armen un gran equipo y que sean inversionistas locales los que le entren al proyecto.

“Creo que es un proyecto muy bonito, el Estadio lo conocí y se parece mucho al de Rayados se me hace bonito, y esperemos el proyecto no sea solo de 3 años y la gente responda”.

Destacó que en Mazatlán hay mucha afición al futbol y no solo de beisbol, además el llamado “Recodo” Valdez dijo que no se retira del futbol, seguirá activo y jugará con el equipo Jaguares de Jalisco en la Liga del Balompié. (Por Martín Navarro Vásquez)