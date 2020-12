Al encabezar el informe del 2020 en materia de combate a la inseguridad y la violencia, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, aprovechó para agradecer la confianza del Ejecutivo al designarla en el cargo.

“Acepté con responsabilidad la convocatoria que me hizo, señor presidente, una mujer para encabezar la pacificación del país. Es un reto para la sociedad, pues la propuesta rompe esquemas por ser la primera vez que un presidente se atreve a confiar en las mujeres para atender esa que es la principal demanda social. Y efectivamente, nuestro proyecto cambia paradigmas, no se trata de ganar una guerra, se trata de ganar la paz”.

Dijo estar preparada para el cargo, no ser una improvisada, y que dedicará hasta sus últimas fuerzas a atender este asunto. Finalmente, aseguró ya estar bien de salud y totalmente recuperada de Covid. (Por: Arturo García Caudillo)