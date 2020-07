El defensa del Santos Laguna, Gerardo Arteaga se convirtió en el primer futbolista mexicano en ser negociado a Europa después de la pandemia del coronavirus, el propio jugador confirmó este domingo que firmará para el Genk de Bélgica, por lo que agradeció a los directivos del cuadro lagunero por haberle dado todas las facilidades para poder emigrar al viejo continente.

“Sabía solamente del rumor, todo lo que fue saliendo fue gracias a mi representante, él me mantenía informado todos los días, el que me daba las noticias día con día de como iba la negociación y ya hasta el final fue Dante Elizalde, (presidente de Santos Laguna) el que me dio la noticia de que ya era un hecho” confesó en entrevista con la televisión, Gerardo Artega.