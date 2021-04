El desabasto de medicamentos contra el cáncer afecta a todos, a niños y adultos, a pacientes del sector público y privado, advierte el director de la organización Civil, Nariz Roja, Alejandro Barbosa.

“En los hospitales privados tampoco hay quimioterapia, porque al no haber producción local, al no haber medicamento local, no hay en las farmacias y la gente que está en lo privado también tiene que recurrir también a estos vendedores de productos que están en el extranjero que salen caros, porque a todos nos pegó. Esto no tiene una situación social. A todos por igual nos dejó sin medicamento”.

Alejandro Barbosa ve todavía lejana la solución al desabasto de medicamentos para pacientes con cáncer. (Por Gricelda Torres Zambrano)