Israel Kaʻanoʻi Kamakawiwoʻole también conocido como IZ, fue un músico hawaiano conocido principalmente por su popurrí “Somewhere Over the Rainbow / What a Wonderful World”.

Su voz, su habilidad para tocar el ukelele e interpretar música hawaiana fusionada con toques de jazz y reggae caracterizaron durante su vida su estilo peculiar y sonido único.

Falleció el 26 de junio de 1997 a los 38 años de edad en Honolulu, Hawaii, Estados Unidos.