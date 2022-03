“Over the Rainbow” es una balada escrita para la película El mago de Oz, de 1939, ganadora del premio Óscar a la mejor canción original.

El autor de la música fue Harold Arlen y el de la letra fue Yip Harburg. Es, junto a “Singin’ in the Rain”, una de las canciones más representativas del cine estadounidense.

Yip Harburg murió un día como hoy, 5 de marzo, pero de 1981.