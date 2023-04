Tommy James and the Shondells es una banda de rock que tuvo 2 sencillos en primer lugar en listas de Billboard en los Estados Unidos durante la década de los 1960, Hanky Panky (1966) y Crimson and Clover (Trébol y Carmesí) (1968), pero también mantuvo distintas canciones dentro de las 10 grandes de Billboard entre otras: I Think We’re Alone Now (Ahora estoy solo), Mony Mony, Sweet Cherry Wine y Crystal Blue Persuasion.

Su líder Tommy James festeja hoy, 29 de abril, sus 76 años de edad.