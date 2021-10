Previo al encuentro amistoso de este miércoles ante Ecuador en en Charlotte, Carolina del Norte, el técnico de la Selección Mexicana, Gerardo Martino, dijo que su intención es observar de cerca a los juveniles con pocos minutos para ver como se comportan en la cancha.

“Para nosotros es un período de importante conocimiento de todo el grupo de futbolistas no solo en la parte humana, en la parte de convivencia, en la parte de entrenamiento si no que también los queremos ver a la hora de competir hemos tenido la oportunidad de ver un grupo importante de futbolistas en lo que va de estas dos fechas FIFA y mañana tenemos la intención de completar el conocimiento de algunos jugadores que por diferentes motivos han disputado pocos minutos o no han disputado ninguno”.

por otro lado, el presidente de la Federación Mexicana de Futbol, Yon de Luisa, reveló que el delantero del Galaxy de los Ángeles, Javier Hernández, no ha sido llamado al Tri, por situaciones internas. “Se dieron una serie de cosas internas, por lo cual el técnico ha decidido no convocarlo, lo que decide el ‘Tata’ tiene todo el apoyo de Gerardo Torrado y los dos tienen mi apoyo, me parece que ese es un buen ejemplo de que lo que pasa adentro se queda adentro y se resuelve adentro” indicó el dirigente, quien sin embargo, aseguró que el “Chicharito” no está vetado.

(Por Manuel Trujillo Soriano)