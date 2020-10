El entrenador de la Selección Mexicana de futbol, Gerardo Martino, dijo que valora mucho el roce y la competencia que tienen los mexicanos en Europa aunque que no por eso tienen su lugar seguro, pero que tampoco se les puede descartar solo por tener pocos minutos.

“Ningún futbolista está vetado, ningún futbolista tiene el lugar asegurado, lo que sí reconocemos es la jerarquía de los futbolistas, porque nosotros no solamente por el hecho de no jugar directamente lo dejamos descartado, porque también hay futbolistas que están entrenando a un ritmo muy importante porque se están tratando de buscar un lugar en una competencia en equipos de primerísimo nivel y por lo cual no podemos dar por descartado a esos futbolistas solo por el hecho de que no jueguen.”

El Tri enfrentará este miércoles a Holanda en duelo amistoso en Amsterdam.

(Por Manuel Trujillo Soriano).