El argentino Antonio Mohamed presentó la renuncia como técnico de los Rayados de Monterrey por motivos personales, y ya le fue aceptada. La directiva hizo oficial la salida del entrenador.

“Estoy acá para comunicarles que hemos tomado la decisión junto con la directiva de no continuar el proyecto. No toca más que agradecerles que sigan siendo el motor para hacer a este club cada vez más grande y le mando todo mi cariño. Soy Antonio y soy Rayado por siempre y no es una despedida, es un hasta luego”, dijo Mohamed en un video en el sitio oficial de Rayados. (Por Martín Navarro Vásquez)