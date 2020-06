Aunque se instaló un filtro sanitario en la entrada de Avenida Puerto Melaque y con vallas metálicas se delimitaban accesos, por otras calles se podía entrar sin ningún control al tianguis del Baratillo que regresó a la actividad luego de no instalarse durante un fin de semana.

La sana distancia entre puestos no existe, el gel antibacterial tampoco y el uso de cubrebocas es escaso, siendo contados los puestos que insisten en su uso.

Comerciantes del tianguis refirieron que estaba muy tranquilo en ventas achacándolo a que mucha gente pensaba que no se instalarían y se dijeron optimistas de poder mejorar el siguiente domingo. (Por Rodrigo de la Rosa)