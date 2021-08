El ex jugador de Chivas Joel el “Tiburón” Sánchez no se anduvo con rodeos y dijo claramente que su sueño es dirigir a Chivas.

Luego de ver que en redes sociales la afición lo coloca como candidato natural a dirigir al Guadalajara, que vive un mal inicio de torneo nuevamente, el campeón con el Rebaño en el 97, no negó que esa sea una de sus metas como entrenador y más aún, dijo que hasta gratis lo haría.

“Ese es mi sueño de vida, no profesional, de vida, dirigir al equipo que más quiero. Me he preparado por más de 8 años y seré más claro aún, no cobraría un peso, o sea yo no voy por eso”.

Sobre el pésimo inicio del torneo Apertura 2021, Sánchez fue también directo: “Es complicado acostumbrarse a ver un equipo con tanta historia en circunstancias como lo hemos visto en los últimos años, es difícil encontrar una explicación al proyecto que no es real. Se habla de muchos jóvenes que hubo debuts, pero en el último partido no hubo ninguno de ellos”. Agregó que ya tiene mucha responsabilidad el dueño Amaury Vergara. (Por Martín Navarro Vásquez)