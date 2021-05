El ex campeón mundial de boxeo, el tapatío Miguel El “Títere” Vázquez, volverá a la actividad el próximo 11 de junio en función a celebrarse en Aguascalientes y donde será parte de la pelea estelar al enfrentar al cubano Andy Cruz, en combates entre cubanos y mexicanos.

El Titere sabe del reto que es, pues no dejará de insistir hasta volver a tener una pelea de título mundial.

“Algo casi no se ve, fui de los elegidos y voy en la pelea estelar. Vamos a una cartelera importante internacional”.

A 11 años de haber obtenido el título mundial en peso ligero Vázquez dice que añora regresar a las carteleras importantes:

“Esa es nuestra meta que nos llegue esta oportunidad. Si ganamos esta pelea buscaremos una oportunidad mi empresa MTK de Europa, ellos me buscarán esa oportunidad grande con una pelea de título mundial”. En su record destacan dos enfrentamientos ante Saúl “Canelo” Álvarez, y en las dos ocasiones perdió. (Por Martín Navarro Vásquez)