Defiende el presidente, Andrés Manuel López Obrador, la construcción del Tren Maya, asegurando que quienes se oponen están desinformados, pues servirá para detonar el crecimiento del Sureste, pero para ello es necesario echarla a andar lo antes posible.

“Tenemos que trabajar mucho en los siete tramos, entonces primero es terraplén y vía, que es desde luego vía moderna, porque va a ser para el desplazamiento de un tren turístico hasta de 160 a 180 kilómetros por hora, tren de pasajeros porque va a haber estaciones para toda la población y tren de carga, entonces esta obra sí requiere de tiempo, al grado que si no la comenzamos este año, no la terminamos”.

Y es que esta obra cuya inversión será de entre 130 mil y 150 mil millones de pesos será licitada a particulares, a quienes dice el primer mandatario no les tiene mucha confianza. (Por: Arturo García Caudillo / Foto: Tren Maya Oficial)