La Selección Mexicana de futbol que dirige, “Gerardo Tata” Martino ya entrenó ayer en Cardiff, donde el próximo sábado enfrentará a Gales en su primer compromiso de la Fecha FIFA y el día 30 se medirá a Costa Rica en Austria.

El Tri está completo con una plantilla de 26 jugadores entre los que destaca la presencia del delantero del Wolverhampton, Raúl Jiménez, quien no entrena, sólo acompaña al equipo, debido a que aún no recibe el alta medica para regresar a las canchas, tras la operación de cráneo a la que fue sometido a finales de noviembre.

(Por Manuel Trujillo Soriano).