El entrenador de Cruz Azul, Ricardo Tuca Ferreti, dijo que no le teme al América de cara al llamado “Clásico Joven” que disputarán el sábado en el estadio Azteca dentro de la jornada 15.

“Respetamos a todos los rivales que enfrentamos no podemos menospreciar a uno ni valorar demasiado a otros, vamos a enfrentar al equipo América con todo respeto, pero sin miedo, sin miedo como ellos quieren, nosotros también queremos ganar, yo no veo así un monstruo de 7 cabezas, no veo nada de esto”.

Luego de 14 juegos las Aguilas esta en tercer lugar con 27 puntos, mientras que la Máquina está en octavo sitio con 21 unidades.

(Por Manuel Trujillo Soriano)