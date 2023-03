En la Liga MX Femenil se jugará este viernes el encuentro América Vs Chivas dentro de la jornada 11 del torneo y que se llevará a cabo en el Estadio Azteca a las 19:00 horas.

Este miércoles hubo día de medios y Alicia Cervantes goleadora del Guadalajara dijo que el Clásico Nacional es mejor que el Regio.

“El verdadero Clásico de México es el de Chivas contra América. Me tocó vivir el regio y no se compara la pasión que se vive en este”, dijo.

Por cierto, “Licha” no estará en el juego pues aún sigue lesionado: “Tranquila con la evolución de mi lesión, todavía falta para poder estar en la cancha, pero primero que nada es mi salud y ya veremos luego que sigue”. (Por Martín Navarro Vásquez / Foto: Chivas)