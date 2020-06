Con el encuentro entre Mazatlán y Tigres, el viernes se pone en marcha aquí en Guadalajara el Torneo de pretemporada denominado Copa por México, al día siguiente Chivas y Atlas disputaran una edición más del clásico tapatio para completar la primera jornada del grupo A. Mientras que en el Grupo B con sede en el estadio México 68, jugaran el viernes, América ante Toluca y el Sábado, Pumas contra Cruz Azul, al respecto el entrenador de la Máquina, Robert Dante Siboldi, dijo que su equipo no está en condiciones como para disputar este minitorneo debido a la parte física y tras los casos positivos de coronavirus que se registraron en el equipo.

“Futbolísticamente por decirlo de alguna manera no estamos aptos todavía para encarar este torneo es la realidad, nos falta a nosotros más tiempo de preparación, los muchachos lo están resintiendo, lo están soportando pero están al límite la realidad es que no estamos para jugar más allá de 45 minutos pero exageradamente eh, entonces creo que tenemos que claro cumplir con el compromiso que tiene el club”.

Por el momento el plantel de la Máquina está dividido en dos, el pelotón que sigue con la pretemporada en Querétaro y el grupo de los infectados por COVID-19 que se encuentran recluidos en La Noria. (Por Manuel Trujillo Soriano)