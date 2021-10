El virus del autoritarismo no frenará a la Universidad de Guadalajara, aseveró su rector Ricardo Villanueva, al agradecer los diez meses de trabajo del Consejo General Universitario que hoy pasa la estafeta a nuevos integrantes.

“Y estoy seguro que si este virus no nos frenó ni una sola sesión, ni un solo trabajo, ni un día, pues sin duda creo que el virus del autoritarismo no nos va a frenar en lo más mínimo. Tenemos 200 años de historia que muestran eso”.

Le agradeció a los consejeros salientes su compromiso , para darle certeza a los jaliscienses durante el periodo más crítico de la pandemia de Covid-19. Aseguró que continuará la defensa de la UdeG de su autonomía y presupuesto. (Por Gricelda Torres Zambrano)