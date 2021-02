La presa El Zapotillo apuesta por los intereses del desarrollo económico anteponiéndose a los derechos de grupos sociales más vulnerables, denunció Pedro Arrojo, relator especial de Naciones Unidas para el Derecho Humano al Agua y al Saneamiento, durante el Foro Internacional del Agua.

Afirmó que no sólo es la afectación a las comunidades de Acasico, Palmarejo y Temacapulín, sino que quedan desprotegidos pequeños productores agrícolas y ganaderos que no tendrían el mismo acceso al agua que otros grupos económicos.

“Lo que impera es fundamentalmente grandes intereses de desarrollo económico, que pudiendo ser legítimos, no deben ser prioritarios respecto a otras necesidades que son en última instancia derechos de personas y comunidades menos poderosas”.

El representante internacional señaló que no se puede especular con el agua y menos priorizar los megadesarrollos sobre la vida real de las personas. (Por Héctor Escamilla Ramírez)