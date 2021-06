En la reunión de ayer con el gobernador Alfaro se trataron temas locales, pero uno en particular relacionado con la Presa El Zapotillo, explica el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Son de estos asuntos que heredamos y que tenemos que buscar la forma de llegar a acuerdos con todas las partes, y vamos a reunirnos para ver qué opciones, porque también construir la cortina con la altura original implica la inundación de por lo menos un pueblo, entonces la gente no está de acuerdo con eso, hay que buscar la forma de salvar al pueblo, de que no se inunde, y al mismo tiempo esa inversión que ya se hizo, no se tire a la basura”.

Por esa razón, añadió, habrá una nueva reunión con los equipos de ambos gobiernos. (Por Arturo García Caudillo)