La elección presuntamente anómala de delegados municipales en Tlajomulco desató un debate entre diputados locales. La acusación es que en Tlajomulco no se permitió un proceso transparente en la elección y finalmente fueron asignados por dedazo.

El tema llegó al Legislativo donde se aprobaría un exhorto al municipio para que se respetaran los reglamentos en materia de participación ciudadana. El primero en señalar el asunto fue el diputado José María Martínez.

“El charrismo gobernante de Tlajomulco en donde inhibieron no sólo un ejercicio democrático y de participación ciudadana al inhibir el derecho de los habitantes de Tlajomulco para decidir”.

Los diputados de Movimiento Ciudadano Quirino Velázquez y Eduardo Ron se dijeron que era una ofensa usar así el término charro ey la diputada Mara Robles tuvo que explicarles, diccionario en mano, que significa el término charrismo y que no es despectivo al deporte o la práctica. El debate luego fue para acusar que el presidente López Obrador es también un epítome del charrismo.

Al final, el acuerdo fue desechado con 21 votos en contra por parte de PAN y MC. (Por Héctor Escamilla Ramírez)