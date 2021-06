Por unanimidad, consejeros del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco desecharon la petición de seis partidos políticos de suspender la elección en el municipio de Jilotlán de los Dolores ante los problemas de seguridad que imperan en la zona. El instituto señaló que no estaba dentro de sus facultades tomar esa decisión.

Son dos aspectos los que se pelearon. Por un lado el tema de seguridad y dos la integración de un cabildo al solo participar una fuerza política. La consejera Claudia Vargas citó sobre el tema de seguridad:

“Este instituto ha dado cumplimiento al seguimiento de la estrategia para que la seguridad tanto del proceso como de la jornada electoral pues se mantengan y pues no hay indicios o evidencia que señale que efectivamente hay un problema de seguridad”.

Representantes de partidos políticos criticaron que sólo participe una planilla, de Morena y eventualmente, al calificar la elección, no se pueda constituir un ayuntamiento. Los consejeros señalaron que cuando se llegue a esa parte del proceso, se tomarán determinaciones. (Por Héctor Escamilla Ramírez)