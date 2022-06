Celebra el presidente Andrés Manuel López Obrador que las elecciones de este domingo se desarrollaron con tranquilidad y sin violencia.

“Es muy satisfactorio el poder informar que no hubieron actos de violencia graves, a pesar de que en las elecciones se encienden las pasiones no hubo fallecimientos, no hubo violencia. Los ciudadanos como siempre, se portaron a la altura de las circunstancias. Mis felicitaciones a todos los que participaron el día de ayer”.

Y como su partido, Morena, ganó en cuatro de las seis entidades donde hubo elecciones, aprovechó para burlarse de sus adversarios, y les recomendó hacer una revisión de su estrategia y dejar a un lado su clasismo y su racismo. (Por Arturo García Caudillo / Foto: Cuartoscuro)