Las elecciones del pasado 6 de junio no influyeron en el aumento en el número de contagios por covid en México, y quien diga lo contrario está mintiendo, asegura el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova.

“Si bien es cierto que hoy estamos viviendo un momento lamentable de incremento en las curvas de contagio, también los datos oficiales revelan que ese incremento comenzó antes de la jornada electoral y la tendencia a la alza en esa curva no se vio afectada por la movilización ciudadana que permitió las elecciones del 6 de junio. Es decir, hoy ya tenemos elementos para decir con orgullo, como sociedad, que pudimos hacer las elecciones más grandes de nuestra historia, en pandemia y sin afwctar las curvas de contagio. Ese incremento se debe a otras razones. Quien diga lo contrario simple y sencillamente no está observando los datos oficiales o simple y sencillamente está mintiendo”.

Córdova Vianello aseguró que lo que sí es preocupante es el contexto de violencia en el que se celebraron los comicios, e hizo votos para que las instancias de seguridad resuelvan lo más pronto posible esta situación. (Por Arturo García Caudillo)