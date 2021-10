El elemento de la Policía de Zapopan asesinado la mañana de este domingo no reportó amenazas previas, señaló el presidente municipal, Juan José Frangie. Dijo el alcalde que el elemento había cumplido a cabalidad con todas las pruebas de control de confianza.

Debido a que el uniformado no se encontraba en servicio al momento de su deceso, no se le realizará un homenaje de cuerpo presente:

“El iba a un trayecto en lo que se refiere de su casa ya a la Comisaría a sus labores, y bueno daremos el apoyo a la familia, su seguro de vida”.

Explicó Frangie que el municipio coadyuva en las investigaciones sobre el crimen, que de momento, apunta a una agresión directa ocurrida en la confluencia de Antimonio y Plomo en San José del Bajío.

El oficial Armando Jacob tenía siete años de servicio en la corporación y contaba con 30 años de edad. El edil afirmó que se apoyará económicamente a su esposa quien cuenta con ocho meses de embarazo. (Por Héctor Escamilla Ramírez)