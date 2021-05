La mañana de este martes volvieron a aparecer mantas colgadas en puentes peatonales, principalmente al sur de la ciudad.

Sin embargo en esta ocasión los textos no contenían mensajes políticos o amenazantes por parte de la delincuencia organizada.

Esta vez, las lonas fueron autoría de personal de la Fiscalía de Jalisco, quienes en tres textos diferentes hicieron público su descontento sobre la forma en que están actuando algunos funcionarios de la dependencia.

En total fueron encontrados tres textos diferentes dirigidos al presidente López Obrador, al gobernador Enrique Alfaro y al fiscal Gerardo Octavio Solís, donde los inconformes aseguran que hay terrorismo laboral y abusos al interior de la Fiscalía.

Señalan que son obligados a trabajar horas extras sin el pago correspondiente, amenazas en caso de no aceptar cambios de adscripción y que en varios puntos del Estado no hay personal para atender a la ciudadanía.

Hasta el momento la dependencia no se ha pronunciado al respecto. (Por José Luis Escamilla)