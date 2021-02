Los elevadores que hace unos años instaló el Ayuntamiento de Tlajomulco sobre la avenida López Mateos frente a lo que ahora es el centro comercial Punto Sur en apoyo personal con personas con discapacidad y la tercera edad hoy están convertidos en chatarra, grafiteados y llenos de basura.

Por supuesto no funcionan ,y lo peor es que el elevador sur tiene las puertas flojas y abiertas con lo que fácilmente un niño puede caer al vacío.

Juan utiliza este puente todos los días, padece de una discapacidad y usa bastón.

“Pues, escalón por escalón -¿Le cuesta trabajo?- La verdad que sí -¿Y los elevadores, oiga?- Pues están jodidos, nomas no jalan”.

Urge que las autoridades si de plano estos elevadores no funcionan los retiren antes de que ocurra un accidente. (Por José Luis Jiménez Castro)