Con restricciones legales, el Congreso de Jalisco eliminó la carta de no antecedentes para obtener un empleo, un requisito que se mantendrá para quienes trabajan en seguridad pública, por requerimiento judicial o cuando sea solicitada por una embajada.

La reforma no prohibe a los patrones pedir estos documentos, pero el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses ya no tendrá facultades para expedir las constancias de no antecedentes penales, expone la diputada del partido Movimiento Ciudadano, Priscilla Franco Barba:

“Entre particulares ellos podrán por ejemplo cuando un empleado llegue y les pidan la constancia ellos pueden ya decir, una vez aprobada y publicada, y pues el Instituto Jalisciense ya no tiene facultades para obtenerlas para este empleo me explico? entonces esto ya es una ventaja que puede tener cualquier persona que vaya a buscar un empleo”.

La reforma faculta a las secretarias del Trabajo y de Igualdad Sustantiva a realizar inspecciones en los centros laborales para comprobar que no se pida la carta de no antecedentes penales, y las sanciones serían aplicadas conforme a la legislación en materia de discriminación. (Por Mireya Blanco)