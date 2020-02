Por unanimidad, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó derogar el artículo 158 del Código Civil federal, el cual establece que una mujer no puede contraer nuevo matrimonio sino hasta pasados 300 días después de la disolución de su anterior vínculo matrimonial, a menos que durante ese periodo diere a luz. Es la voz de la promovente, la legisladora del Verde, Elizabeth Bugarín.

“Este impedimento no se encuentra establecido para los hombres, por lo que al derogar este artículo, se garantiza que las mujeres y los hombres tendrán el mismo derecho para contraer matrimonio, o al momento de que ellos crean que no sea conveniente, toda vez que debemos de dejar esta decisión al proyecto de vida que tenga cada persona, y no establecer limitantes que vulneren los derechos de las personas y el desarrollo pleno de su personalidad”.

Pasa al Senado de la República para su revisión. (Por Arturo García Caudillo)