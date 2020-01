Eliminar la carta de no antecedentes penales para conseguir empleos, con las restricciones que marca la ley a nivel federal, representará un golpe superior a los 40 millones de pesos al organismo.

De acuerdo con datos de la diputada de Movimiento Ciudadana, Priscilla Franco Barba, entre enero y octubre del año pasado se emitieron 622 mil constancias de no antecedentes penales, con un costo de 65 pesos cada una.

La legisladora defiende que no habrá un golpe a las finanzas porque se aumentó su presupuesto para este año, no obstante, el incremento es de 38.2 millones de pesos.

“Es importantísimo recordar que los ingresos que reciben por la constancia de no antecedentes penales forman parte de sus recursos adicionales, este año el Instituto tuvo un aumento en su presupuesto cercano a los 39 millones de pesos”.

Con la reforma aprobada en el Congreso local este miércoles, dejarán por ejemplo, de pedir carta de no antecedentes penales a choferes a empresas de redes de transporte, que apenas se había votado. (Por Mireya Blanco)