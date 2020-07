De no recibir ayuda financiera urgente, el teatro Royal Albert Hall de Londres irá a la quiebra en marzo del próximo año estima el director ejecutivo del emblemático recinto, Craig Hassall.

El teatro, uno de los más famosos y activos del mundo, ha perdido alrededor de 12 millones de libras durante más de cien días que lleva cerrado debido a la pandemia de coronavirus.

El recinto no sobrevivirá para celebrar su 150 aniversario en marzo del 2021 si no recibe fondos de manera urgente que ayuden a mantener su viabilidad hasta una futura reapertura. (Foto: FB @POTO25)