El ex director de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, ya hizo una primera declaración ante la Fiscalía General de la República luego de ser extraditado de España por su probable responsabilidad en los delitos de asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita en los casos Odebrecht y Agro Nitrogenados.

Así lo informó el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien en La Mañanera en Palacio Nacional dijo que el ex funcionario del sexenio de Enrique Peña Nieto “mencionó a personalidades, políticos y mal manejo de dinero”.

Asimismo manifestó la necesidad de cuidar a Lozoya y no dejarlo sólo porque podría estar en peligro su vida, además de estar hospitalizado debido a problemas de anemia y en el esófago.