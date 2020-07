El ex director de Pemex, Emilio Lozoya permanece aún en España, donde esta mañana arribó a Madrid el avión de la Fiscalía General de la República que en las próximas horas lo traerá de regreso a México, donde se le reclama por los casos Odebrecht y Agro Nitrogenados.

Fuentes de las Instituciones Penitenciarias de España informaron que este miércoles no se tiene programado ningún traslado, aunque no se descarta que ocurriera de último momento.

El hermetismo en el tema que involucra al ex director de Pemex es total en España, prácticamente nadie proporciona información, ni la Guardia Civil, ni el Ministerio de Justicia, ni la Policía Nacional.