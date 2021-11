El juez del caso Odebrecht, José Antonio Zúñiga, ordenó modificar la medida cautelar que durante más de un año mantuvo el ex director de Pemex, Emilio Lozoya, y la cambió por prisión preventiva justificada, por lo que el ex funcionario seguirá su proceso en la cárcel y se quedará detenido en el Reclusorio Norte.

Previamente, al hacer uso de la palabra, Lozoya Austin se declaró inocente y que, a pesar de que no incurrió en ninguna responsabilidad, está tratando de llegar a un acuerdo para la reparación del daño.

Era la primera vez que Lozoya comparecía, ya que desde que fue extraditado, permaneció en casa, tras apegarse al llamado criterio de oportunidad. (Por Arturo García Caudillo)