El ex director de Pemex, Emilio Lozoya Austin, fue trasladado de la prisión malagueña de Alhaurín de la Torre a una cárcel de Madrid, España.

Desde la prisión madrileña, que podría ser Soto del Real, el ex funcionario afrontará su proceso de extradición a México, donde es acusado por los delitos de lavado de dinero, asociación delictuosa y cohecho.

Autoridades penitenciarias tomaron la decisión de que Lozoya no permaneciera más en la cárcel de Alhaurín de la Torre, donde fue llevado tras ser arrestado. (Foto: Cuartoscuro)