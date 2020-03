El ex magistrado Baltasar Garzón será el abogado del ex director de Pemex, Emilio Lozoya, detenido en España y quien busca evitar ser extraditado a México, confirmaron judiciales.

Lozoya fue trasladado el lunes a la prisión madrileña de Navalcarnero, España, en donde afrontará su proceso de extradición.

El ex director de Petróleos Mexicanos es acusado de operaciones con recursos de procedencia ilícita. (Foto: Cuartoscuro)