La jovencita Emily Álvarez Beltrán hija del “Canelo” Álvarez, denunció racismo por parte de la Federación Ecuestre Internacional además de que no la dejaron competir un día, pese a que su yegua se encontraba en excelentes condiciones. La tapatía de 15 años representa a México en la categoría Children, en el North American Youth Championship en Michigan y durante la semana logró un segundo y tercer puesto, pero denunció en redes sociales que oficiales fueron racistas con el equipo tricolor. Al grado de recibir burlas porque un miembro del equipo, no sabía hablar inglés. “Odiamos la forma en que nos trataron, especialmente a uno de mis amigos. Un oficial de la FEI y otros ciclistas de Estados Unidos se burlaban de él porque no sabía hablar inglés y, por lo que sé, también han sido irrespetuosos y racistas. Todos nos sentimos incómodos aquí”, escribió Emily Álvarez en sus redes sociales. (Por Martín Navarro Vásquez)