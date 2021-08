Tras investigar denuncias de abusos contra menores en el albergue 100 Corazones y el deceso de un niño en el Hogar Cabañas, la Comisión Estatal de Derechos Humanos encontró múltiples irregularidades que derivaron en una recomendación donde incluso se solicita deslindar responsabilidades administrativas y penales entre servidores públicos.

Confirma la investigación que la muerte del menor Víctor Armando en octubre de 2020 en el Hogar Cabañas fue por golpes y no por enfermedad como se documentó en el acta de defunción.

Se documenta también que el niño fue víctima de un mal manejo de su condición, sus cuidadores no estaban capacitados y no se le dio un seguimiento adecuado cuando se le trasladó de 100 Corazones al Hogar Cabañas.

El ombdusman de Jalisco, Alfonso Hernández Barrón, comenta.

“Por eso estamos pidiendo a la Fiscalía que le de continuidad hasta que se esclarezcan los hechos y se garantice el acceso a la verdad”.

La Comisión también encontró anomalías en la atención a dos menores en 100 Corazones, una que fue vejada y maltratada y una más que habría sido agredida sexualmente por un cuidador. (Por Héctor Escamilla Ramírez)

Lea también: Confirman muerte de menor agredido en Albergue 100 Corazones