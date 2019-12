A ocho meses del feminicidio de Vanesa, registrado el pasado 25 de abril afuera de Casa Jalisco, la Comisión Estatal de Derechos Humanos emitió una recomendación dirigida a varias autoridades del Gobierno del Estado, así como a alcaldes y el Congreso entre otros, por las omisiones y falta de seguimiento adecuado a este caso de violencia extrema

Con el expediente abierto el 21 de septiembre del 2017, el organismo documenta que la joven acudió en 16 ocasiones al Centro de Justicia para las Mujeres para denunciar las agresiones y amenazas de su pareja, la última el 13 de abril, doce días antes de que este la asesinara con un arma blanca

Derechos Humanos revela que las tres medidas de protección, no se emitieron en base a los riesgos por la violencia extrema que vivía Vanesa, no se integró correctamente la carpeta y tampoco se investigó, pero además, no fue monitoreada. Acredita que se violaron los derechos humanos de Vanesa a la vida, a una vida libre de violencia y a la seguridad personal, entre otros. (Por Gricelda Torres Zambrano)