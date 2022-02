El Consejo General del INE emitió este viernes la convocatoria para la Revocación de Mandato. Es la voz del consejero presidente Lorenzo Córdova.

“La Revocación de Mandato va y eso es una buena noticia en sí, pero tienen razón el conjunto de miembros del consejo cuando han señalado que esta no es a pesar de todo, una buena noticia. No porque no se realice la Revocación de Mandato, sino por cómo la tenemos que realizar. Es un nefasto precedente. Pero hoy queda claro quienes son los responsables de que hoy tengamos que asumir esta decisión, porque no nos queda de otra, porque se nos arrinconó a esta que es la menos peor de las soluciones. Los responsables, no le demos vuelta, seamos claros, de que hoy haya menos casillas, son la mayoría de la Cámara de Diputados y el Gobierno Federal a través de la Secretaría de Hacienda”.

Sin embargo, garantizó que el próximo 10 de abril los poco más de 91 millones de mexicanos registrados en el padrón electoral tendrán una boleta esperándoles en las cerca de 57 mil casillas que serán instaladas en todo el país. (Por Arturo García Caudillo)